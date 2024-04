Programa Mulher nas Cidades leva serviços ao Guará

O programa Mulher nas Cidades irá desembarcar, nesta semana, na região do Guará. Entre esta segunda-feira (22) e a sexta-feira (26), diversos atendimentos serão oferecidos ao público feminino, sempre das 9h às 18h, ao lado da administração regional da cidade.

A ação, que conta com o apoio da Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) e da Associação Amigos do Futuro, já passou por seis regiões administrativas. Todos os serviços são gratuitos. As mulheres só precisam comparecer ao evento para serem atendidas. Para atendimento que necessitam de horário marcado podem ser agendados pelo site do programa ou presencialmente, nas sedes das administrações regionais.

O programa é dividido em sete eixos: saúde; desenvolvimento social; desenvolvimento econômico e trabalho; justiça e cidadania; educação; cultura e economia criativa; e qualidade de vida e bem-estar. Além dos serviços direcionados às mulheres, a ação também oferece atividades para crianças, como jogos educativos, salas de leitura e oficinas pedagógicas.

A secretária da Mulher do Distrito Federal, Giselle Ferreira, destaca os 6 mil atendimentos realizados em cada região administrativa. “O Mulher nas Cidades está levando às mulheres do DF acolhimento, informação e qualidade de vida”, destaca.

O administrador do Guará, Artur Nogueira, ressaltou a importância do projeto. “Essa ação vai trazer ainda mais qualidade de vida para as mulheres, é mais um presente de aniversário para a nossa cidade, que completa 55 anos em maio. Convido todas as mulheres guaraenses a fazerem suas inscrições para as consultas e cursos que contribuirão bastante para a saúde, bem-estar e formação profissional em nossa cidade”, disse.

Confira as datas e os locais das próximas edições do Mulher nas Cidades:

Guará (22 a 26/4)

Horário – Das 9h às 18h

Endereço – QE 25, Guará II

Arapoanga (6 a 10/5)

Horário – Das 9h às 18h

Endereço – Avenida Erasmo de Castro

Planaltina (13 a 17/5)

Horário – Das 9h às 18h

Endereço – Estacionamento do Ginásio Múltiplas Funções de Planaltina

Sobradinho II (20 a 24/5)

Horário – Das 9h às 18h

Endereço – AR 9

Brazlândia (3 a 7/6)

Horário – Das 9h às 18h

Endereço – Setor Tradicional, Quadra 16

São Sebastião (24 a 28/6)

Horário – Das 9h às 18h

Endereço – Quadra 101, Conjunto 8

As informações são da Agência Brasília