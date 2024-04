Famílias de Sobradinho são capacitadas na criação de abelhas

Um apiário coletivo será implantado no pré-assentamento Pôr do Sol, em Sobradinho, para produção de mel e outros produtos apícolas. A comunidade recebeu 12 caixas completas, balde em inox com peneira e um fumigador, provenientes de convênio entre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para desenvolvimento da Rota do Mel.

Na última quinta-feira (18), teve início o Curso Básico de Criação de Abelhas com Ferrão para ensinar a manejar de forma correta e segura as abelhas. Com 20 participantes interessados na atividade, o curso é de 32h, composto por módulos teóricos e práticos. As aulas são ministradas pelos extensionistas rurais da Emater-DF Fábio Roberto Costa e João Pires Filho.

Entre o conteúdo apresentado estão a importância do uso correto de equipamentos de proteção individual (EPI); a forma correta de usar o fumigador; os equipamentos e materiais necessários para o manejo; como coletar e transportar abelhas; o processo de transformação da cera bruta até a cera alveolada; as instalações de caixas iscas para captura das abelhas Apis; e a alimentação artificial com ração proteica e energética no período de escassez de alimentos, entre outros pontos.

Fábio ressaltou que “é importante o produtor aprender a manejar de forma segura e correta, além de conhecer as floradas existentes na região, observar a natureza e perceber quando as abelhas estão precisando de alimento”, disse.

A produtora Rosângela Silva disse que está animada para produzir mel. “Quero atuar no apiário coletivo e ter mel e própolis para consumo da minha família”, contou.

Nesta semana, os produtores terão o módulo prático do curso, onde aprenderão confeccionar e instalar as caixas iscas, fazer um resgate de abelhas do cupinzeiro e passar para caixa longstroth, escolher o melhor local para instalação do apiário, conhecer os cuidados preventivos para evitar ataques de predadores às colmeias e fazer manutenção das caixas e o manejo das abelhas.

*Com informações da Emater-DF

Agência Brasília