Crescimento populacional no DF desacelerou entre 2010 e 2022

Entre 2010 e 2022, o crescimento populacional do Distrito Federal desacelerou, indo de 2,28% ao ano entre 2000 e 2010, para uma média anual de 0,76% nos 12 anos seguintes. Os dados são do Censo 2022: retrato demográfico e perspectiva para Área Metropolitana de Brasília (AMB) e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF), do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF).

Outro fator significativo é o envelhecimento progressivo da população: entre 2010 e 2022, a proporção de pessoas com idades até 14 anos reduziu de 23,7% para 19,9%, enquanto a de pessoas com 65 anos ou mais aumentou de 5% para 8,8%. O estudo tem como base os censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As dinâmicas socioeconômicas apresentadas no estudo também se destacam: o índice de envelhecimento – que indica a proporção de idosos em relação ao número de pessoas de até 14 anos na população – aumentou de 21 idosos com 65 anos ou mais a cada 100 pessoas menores de 15 anos em 2010 para 46,5 idosos nessa faixa etária em 2022. Ao considerarmos os idosos com 60 anos ou mais, o salto foi de 46,4 para 68,3 idosos no mesmo período.

Já a AMB, formada pelo DF e os 12 municípios goianos vizinhos (Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás), cresceu 1,19% ao ano. Na Periferia Metropolitana de Brasília (PMB), que abrange somente os 12 municípios mencionados, o crescimento anual foi de 2,22%.

A Ride-DF, composta pelo Distrito Federal e 33 municípios (sendo 29 goianos e quatro mineiros), cresceu 1,14% ao ano. Essa taxa variou significativamente entre diferentes municípios da região: enquanto Cidade Ocidental (4,21% a.a.) cresceu exponencialmente, somando 35.852 residentes a mais entre 2010 e 2022, Niquelândia (-1,6% a.a.) registrou déficit demográfico, totalizando 7.397 residentes a menos no mesmo período.

Acesse o estudo na íntegra.

As informações são da Agência Brasília