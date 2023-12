Programa ajuda servidores com renda comprometida em mais de 40%

O fluxo de atendimento também foi totalmente redesenhado, e o time negocial do banco já está treinado para atuar de forma personalizada

O Banco de Brasília (BRB) lançou, nesta segunda-feira (04), o Crédito na Medida, um programa de combate ao superendividamento de servidores com renda mensal comprometida em mais de 40%. O projeto é uma parceria entre o banco, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e representantes das associações de servidores.

“Como banco público voltado para o desenvolvimento econômico, social e humano das regiões em que atua, o BRB se uniu aos parlamentares da Câmara Distrital e aos representantes dos servidores e desenhou em conjunto um programa que contribua para solucionar o superendividamento”, explica o presidente do banco, Paulo Henrique Costa. “Queremos ajudar as pessoas a utilizarem o seu dinheiro de forma consciente para que tenham mais tranquilidade, por meio de uma organização financeira adequada.”

O Crédito na Medida oferece soluções com taxas diferenciadas para crédito consignado, parcelado e renegociações. As taxas partem de 1,45% ao mês, com até 144 meses de prazo para quitação. O fluxo de atendimento também foi totalmente redesenhado, e o time negocial do banco já está treinado para atuar de forma personalizada.

Adesão

Para participar, os clientes devem fazer a adesão pelo hotsite Crédito na Medida, onde poderão ser agendados data e horário para atendimento com um gerente do BRB (presencial, via chat ou videochamada). Nesse encontro, será possível conhecer a proposta personalizada e sanar todas as dúvidas antes de optar ou não pela adesão.

Caso decidam aderir ao novo programa, os clientes serão acompanhados regularmente pelo banco, com o propósito de manutenção da saúde financeira a longo prazo.

O novo programa para o superendividados é o quarto lançado pelo BRB nos últimos anos. Desde 2019, o BRB atendeu 25 mil pessoas enquadradas no perfil e movimentou R$ 1,1 bilhão entre concessão, prorrogação ou renegociação de crédito.

As informações são da Agência Brasília