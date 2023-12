GDF e CEB assinam contrato de concessão para tornar Brasília 100% em LED

Em cerimônia no Salão Branco do Palácio do Buriti, o governador Ibaneis Rocha (MDB) celebrou o momento e falou da expectativa de tornar Brasília a primeira capital do país 100% em LED

O Governo do Distrito Federal (GDF) assinou, nesta segunda-feira (04), contrato de concessão de 30 anos com a Companhia Energética de Brasília (CEB) para ampliação da iluminação pública de LED na capital. Segundo o acordo, todos os pontos públicos do DF contarão com as lâmpadas de LED até 2026.

Em cerimônia no Salão Branco do Palácio do Buriti, o governador Ibaneis Rocha (MDB) celebrou o momento e falou da expectativa de tornar Brasília a primeira capital do país 100% em LED. “Em breve teremos toda cidade iluminada. Esse instrumento de iluminação pública vem trazer desenvolvimento para o Distrito Federal, e devemos ser, talvez, a primeira cidade completamente de LED no Brasil”, comentou o chefe do Executivo local.

O governador reforçou que este é um trabalho em conjunto entre a CEB e o GDF, por meio das secretarias de Obras e Infraestrutura e de Planejamento, Orçamento e Administração, além de Consultoria Jurídica do governo e da Procuradoria-Geral do DF (PGDF). “Eu estou muito satisfeito com o resultado que a CEB vem dando para o Distrito Federal. Semana passada a Companhia foi premiada e isso é prova do esforço dos servidores e nós ficamos felizes porque mostra que estamos no caminho certo”, completou Ibaneis.

Para tornar o DF 100% em LED, a CEB investirá, com recursos da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), R$ 300 milhões no projeto. “Quero afirmar que todo o recurso advirá da Contribuição de Iluminação Pública, não tendo além desses recursos nada que venha impactar no Tesouro do Distrito Federal, nós construímos um modelo que a própria CIP será a única fonte do projeto”, explicou o presidente da CEB, Edison Garcia.

Com a iluminação em LED, a CEB e o GDF planejam uma cidade mais segura, sustentável, bonita e iluminada, além disso, o cidadão brasiliense poderá contar com uma economia na conta de energia de até 50%. “Atualmente, a conta de energia do governo está na faixa de R$ 180 milhões a R$ 200 milhões por ano. A redução da energia com a troca de LED tem uma previsão de economia de 50%, então a gente pode alcançar cerca de R$ 80 milhões a R$ 100 milhões de eficiência fazendo com que essa conta caia consideravelmente para investirmos esse valor”, explicou Garcia.

De acordo com a CEB, não haverá mudança no valor arrecadado dos contribuintes por meio da Contribuição de Iluminação Pública (CIP). “Não teremos aumento nenhum na CIP, e na contribuição. O contribuinte terá somente vantagens com uma cidade mais iluminada, segura e bonita”, pontuou Garcia.

“Teremos uma cidade 100% iluminada, temos um grupo CEB premiado, lucrativo e economicamente estável. Temos a certeza que estamos no caminho certo de uma cidade mais segura e iluminada, fazendo com que a sociedade olhe a nova Brasília com os olhos de agradecimentos ao governo Ibaneis”, finalizou.