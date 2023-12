Queda de outdoor na EPTG causa trânsito

O outdoor caído fica no sentido Taguatinga, logo após o viaduto Israel Pinheiro. Ainda não há informações sobre possíveis feridos

Uma forte tempestade atingiu a região de Vicente Pires e Águas Claras no final da manhã desta segun da-feira (4), o que já seria motivo suficiente para uma lentidão no trânsito. Porém, tudo ficou pior com a queda de um outdoor na marginal da Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

No ‘X’, antigo Twitter, um internauta comentou sobre o assunto. “Um outdoor caiu na EPTG. Brasília está abandonada.”

Reportagem em atualização.