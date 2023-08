Professores do DF vão participar de formação sobre diabetes

A formação Diabetes nas escolas recebe inscrições até o dia 23 de agosto, de forma virtual, pela plataforma Eapsus

Professores instruídos para lidar com estudantes que têm diabetes. Este é o objetivo da parceria entre a Secretaria de Educação (SEEDF) e a Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (Eapsus) da Secretaria de Saúde (SES-DF). A formação Diabetes nas escolas recebe inscrições até o dia 23 de agosto, de forma virtual, pela plataforma Eapsus.

O público-alvo da capacitação são professores tanto da rede pública como da particular. O curso, que será realizado à distância (EAD), irá debater tópicos relevantes e informativos sobre a doença, como a importância do exercício físico, detalhes sobre alimentação, aplicação da insulina, conceitos de hiper e hipoglicemia e bullying no ambiente escolar.

“O aluno com alterações de glicemia, se não for acompanhado corretamente, pode sofrer quedas e apresentar dificuldades de aprendizagem e concentração. A formação serve para ambientar os professores e impedir que eles sintam receio na hora de auxiliar o estudante”, esclarece a diretora da Eapsus, Fernanda Ramos Monteiro.

Shirley Silva Diogo, nutricionista da Diretoria de Alimentação Escolar da SEEDF, ressalta que entender os cuidados necessários com os estudantes que têm diabetes durante o período escolar é fundamental. “A formação irá subsidiar os professores, que têm formação pedagógica e não em saúde, sobre esses cuidados. Precisamos discutir os principais sintomas, o papel da alimentação na doença e o da escola nesse contexto”, explica.

A nutricionista reforça que o curso irá correlacionar a importância de uma dieta adequada em pacientes com diabetes com o Programa de Alimentação Escolar, normas sobre o tema e planejamento de cardápios específicos a esse público.

Atendimento

A assistência à pessoa com diabetes é iniciada na unidade básica de saúde (UBS). Pacientes com diabetes tipo 2 são acompanhados pelo médico de família e pelo enfermeiro, em consultas intercaladas. Quando necessário, eles são encaminhados para avaliação do endocrinologista nos ambulatórios especializados, com a participação de equipe multiprofissional.

Para o diabetes tipo 1, os pacientes são conduzidos, prioritariamente, ao endocrinologista do ambulatório de referência de determinada região, sendo garantida toda a assistência na UBS para a entrega dos insumos (tiras reagentes, lancetas, agulhas para canetas ou seringas, etc.).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília