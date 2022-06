Procon promove Feirão de Água e Luz

O feirão, que acontecerá até sexta-feira (24), será realizado no Espaço Conexão da Praça Central do Venâncio Shopping, das 10h às 16h

O Procon (Proteção e Defesa do Consumidor) irá realizar, nesta quarta-feira (22), o Feirão de Água e Luz, que irá renegociar dívidas com as empresas Caesb e Neoenergia.

O feirão, que acontecerá até sexta-feira (24), será realizado no Espaço Conexão da Praça Central do Venâncio Shopping, das 10h às 16h.

O evento é gratuito e não precisa de inscrição ou agendamento para o atendimento.

Para a ação do Procon, as empresas irão conceder condições de renegociação exclusivas e mais vantajosas aos consumidores.