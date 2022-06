Sorteados no Nota Legal em 2021 podem indicar dados até sábado (25)

Prazo para solicitar o resgate dos prêmios, que terminaria nesta quarta-feira (22), foi estendido pela Secretaria de Economia

Quem ganhou o último sorteio do Nota Legal 2021 terá mais alguns dias para solicitar o resgate dos prêmios. A Secretaria de Economia estendeu o prazo de indicação dos dados bancários até o próximo sábado (25). Inicialmente, a data limite seria nesta quarta-feira (22).

Esta é a última chance para os participantes do programa conferirem se tiveram sorte no concurso realizado em dezembro do ano passado. Os valores que não forem resgatados voltarão aos caixas do Governo do Distrito Federal.

Os participantes do programa podem conferir se foram sorteados no site do Nota Legal, após acessar a área restrita com CPF e senha. Ao clicar na aba “Sorteio”, o participante pode conferir se foi premiado ou não. Na mesma área, os sorteados podem acessar o campo “Indicar dados bancários para o crédito do prêmio” e realizar o procedimento.

Veja no quadro abaixo os bilhetes premiados e respectivos CPFs (três primeiros dígitos) com prêmios ainda não resgatados:

Primeiro sorteio de 2022

No dia 28 de junho será realizado o próximo sorteio do Nota Legal. Concorrem aos prêmios todas as notas emitidas no período de 1º de maio a 31 de outubro de 2021. Ao todo, 12.600 bilhetes serão premiados dentro de 51.335.194 gerados para o sorteio. A informação está no Diário Oficial do DF (DODF) da última quarta-feira (15).

Entre outros dados referentes ao sorteio, também foram publicados os códigos dos arquivos com os bilhetes gerados e do aplicativo utilizado no sorteio. Serão distribuídos R$ 3 milhões, com 12.600 prêmios que vão de R$ 100 a R$ 500 mil.

Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:



– 1 prêmio de R$ 500 mil

– 2 prêmios de R$ 200 mil

– 3 prêmios de R$ 100 mil

– 4 prêmios de R$ 50 mil

– 10 prêmios de R$ 10 mil

– 30 prêmios de R$ 5 mil

– 50 prêmios de R$ 1 mil

– 500 prêmios de R$ 200

– 12 mil prêmios de R$ 100

Com informações da Agência Brasília