Proclamação da República: Segurança altera trânsito na Esplanada dos Ministérios

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal anunciou, nesta segunda-feira (14), que o trânsito na Esplanada dos Ministérios será alterado amanhã, durante o feriado de Proclamação da República, por possíveis manifestações no local.

“O fechamento se deu por razões preventivas de segurança, para evitar circulação de veículos e pessoas no mesmo local, pois com a possibilidade de atos públicos na região central de Brasília, como identificado pelos setores de inteligência das forças de segurança”, explicou a secretaria em nota.

Segundo a pasta, a circulação de veículos será restrita nas vias N1 e S1, a partir da alça leste da Rodoviária do Plano Piloto.

A Praça dos Três Poderes também permanecerá fechada para o trânsito de veículos e pedestres a partir da Avenida José Sarney até a via L4. Após o término do evento e dispersão do público, a reabertura da Esplanada será avaliada.