Prisão de homem que esfaqueou namorada se torna preventiva

Segundo a família da vítima, o casal estaria brigando, quando o agressor jogou a namorada no chão, a enforcou e a esfaqueou nove vezes

O juiz substituto do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) converteu, nesta segunda-feira (18), em preventiva a prisão do homem acusado de tentar assassinar a namorada a facadas na última sexta-feira (15), na Asa Norte.

Segundo a família da vítima, o casal estaria brigando, quando o agressor jogou a namorada no chão, a enforcou e depois deu nove facadas no rosto, pescoço, braços e clavícula da mulher.

Após o crime, o homem deixou o apartamento do casal e, ao ver o morador ensanguentado, o porteiro acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Ferida, a mulher gritou por socorro e os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). Ela foi levada ao Hospital de Base em estado grave e, ainda de acordo com familiares, precisou passar por uma cirurgia e se recupera fora de perigo.

Na audiência de custódia realizada no sábado (16), o magistrado observou que há indícios quanto à autoria e que “a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva”. Para o juiz, “os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou o crime de feminicídio tentado”.

“O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Em tempo, em que pese a primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato (…) indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar”, registrou.