Homem causa problemas na Asa Sul e é contido pela polícia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada, na tarde desta segunda-feira (18), para conter um homem que estaria causando problemas no Posto da Torre, na Asa Sul.

Ao chegarem no local, os militares tentaram abordar o indivíduo, que saiu correndo e puxou uma faca. Com o objeto, ele rasgou um toldo do comércio próximo.

Após se afastar, o homem voltou correndo em direção dos policiais, ainda com a faca. Mesmo após receber ordem de parada, o suspeito continuou e os militares atiraram contra ele.

Veja o vídeo da movimentação:

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Com ele, além da faca, também foi encontrada uma porção de possível substância entorpecente.

A ocorrência foi registrada na 5ª Delegacia de Polícia.

