Foragido da Justiça é preso durante show no Setor de Clubes Sul

Na noite do último domingo (17), um foragido da justiça foi preso durante um show musical, no Setor de Clubes Sul em Brasília. Quatro delegados e dois agentes da PCDF, que estavam de folga, perceberam a presença do foragido.

Um dos delegados presentes era o autor do pedido de prisão do cidadão. Os agentes consultaram o sistema e foi atestado que o indivíduo estava com mandado de prisão preventiva em aberto, por estelionato, lavagem de capitais e associação criminosa.

O foragido estava aproveitando o evento com sua namorada e amigos, com elevado consumo de whisky e cerveja, no momento em que ele se afastou do grupo, os delegados foram até ele para realizar a captura e leitura do mandado de prisão.

O preso foi conduzido até a 1ª Delegacia de Polícia, para cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Sobradinho.

Relembre o caso

Uma associação criminosa era composta por três homens e um adolescente, que atuavam em crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.

Os investigados coletaram e copiaram anúncios de venda de veículos em redes sociais e de sítios da internet de outras empresas, e os publicaram novamente, com preços mais baixos do que o do mercado.

As pessoas interessadas entravam em contato e, após negociação, faziam o pagamento de um sinal (entrada) para o fechamento do acordo.

Durante o processo, os autores informaram às vítimas sobre a necessidade de uma suposta atualização cadastral junto à pretensa instituição financeira, ocasião em que instituíram “taxas’ fictícias e induziram as vítimas a realizar pagamentos de até dois mil reais para a suposta “aprovação cadastral”.

Após o pagamento do sinal (entrada) e das “taxas”, as vítimas não recebiam o veículo e os golpistas desapareciam.

Foi constatado que, valendo-se de técnicas de engenharia social, atuaram diretamente na implementação da fraude necessária à obtenção da vantagem ilícita, mantendo contato com as vítimas e ardilosamente as induzindo em erro, fazendo-as depositar valores em contas bancárias de membros do grupo.

Foram identificadas e ouvidas ao menos oito vítimas, as quais tiveram prejuízos que superaram o valor de dez mil reais. Ao final da investigação, a Autoridade Policial indiciou os autores pelos crimes de estelionato, lavagem de capitais e associação criminosa majorada pela participação de adolescente.

A Autoridade Policial também representou pela prisão preventiva do líder do bando, a qual foi deferida pela Vara Criminal de Sobradinho-DF. O autor, contudo, não foi localizado pela equipe de investigação e era considerado foragido.