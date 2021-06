Princípio de incêndio é contido em restaurante na L4 sul

As chamas começaram na coifa da cozinha do restaurante e foram rapidamente contidas. O CBMDF informou que não houveram vítimas nem feridos

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado no início da noite desta sexta-feira, 18, para conter um principio de incêndio no restaurante Rubaiyat, localizado na L4 sul.

As chamas começaram na coifa da cozinha do restaurante e foram rapidamente contidas. O CBMDF informou que não houveram vítimas nem feridos.

Confira no vídeo abaixo o momento da ação do Corpo de Bombeiros no Restaurante: