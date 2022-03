PRF recupera carro roubado em São Sebastião

A operação foi uma parceria entre a PRF, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Estado de Goiás (PMGO)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, no início da tarde desta terça-feira (15), um carro que havia sido roubado horas antes em São Sebastião.

A operação foi uma parceria entre a PRF, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Estado de Goiás (PMGO). Os dois homens que estavam dentro do carro foram presos.

Por volta de 12h, a equipe recebeu a informação de que o veículo havia sido roubado. Os policiais tiveram o apoio de dois helicópteros, sendo um da própria PRF e outro da PMDF.

Após buscas pela rodovia, as equipes conseguiram abordar o carro, no km 17, da BR 060. No veículo estavam dois homens, um de 19 e um de 20 anos. O passageiro assumiu a autoria do roubo e afirmou que estava levando o carro para Águas Lindas de Goiás/GO.

Confirmado o crime, veículo e envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Alexânia/GO.