Acidente na BR 20 provoca interdição no sentido Planaltina

Um acidente envolvendo uma carreta aconteceu por volta das 15:50 desta terça-feira (15). No sentido Planaltina, próximo ao km 17 da BR 20. Não houveram vítimas no acidente. As duas pistas permanecem interditadas em virtude do ocorrido. Confira o vídeo: