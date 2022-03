Biblioteca pública de Samambaia reabre as portas após reforma

A iniciativa foi uma parceria entre Administração e Educação

A Administração da cidade e a Regional de Ensino de Samambaia preocupadas com os efeitos que a pandemia ocasionou na vida dos moradores, se uniram para reformar a Biblioteca Inezil Penna, de forma a garantir um espaço de estudo mais agradável. A pandemia impulsionou a necessidade pela busca por conhecimento, fruto do abalo sentido tanto no segmento varejista, quanto nas indústrias. Desta forma, esse contexto resultou no aumento do desemprego e no crescimento do número de jovens retomando os estudos, seja com o objetivo de melhorar a qualificação profissional, como na preocupação de alcançar a tão sonhada estabilidade do serviço público.

Com as restrições impostas pelas autoridades sanitárias, para garantir o avanço da contaminação pela COVID-19, muitos ambientes precisaram ser fechados, inclusive espaços de convivência pública, como foi o caso da única biblioteca pública de Samambaia, conhecida por Inezil Penna Marinho. Assim, a Administração Regional da cidade, pensando em ocasionar o menor transtorno possível para os seus usuários, optou por iniciar uma reforma que traria mais conforto e qualidade nos serviços prestados ao público.

“Em Samambaia, a nossa preocupação é atender a necessidade de todos os segmentos, porém temos ciência que a educação transforma vidas. Então, a biblioteca pública entrou na nossa lista de extrema prioridade” explica Gustavo Aires, Administrador de Samambaia.

O projeto executado por meio de uma parceria entre a Regional de Ensino e a Administração permitiu a reforma de todas as salas de estudos, copa,banheiro feminino e masculino, além do hall de entrada. Paula Tredice, Coordenadora Regional de Ensino destaca a importância desta parceria “quando falamos de investimentos em educação, conseguimos vivenciar o benefício de cada centavo aplicado na em prol da comunidade, um exemplo claro é visto na Biblioteca Pública de Samambaia e no CIL”.