PRF recupera caminhão roubado em Luziânia/GO

Um caminhão foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal, na manhã desta segunda-feira (25), na BR 040, próximo a Cristalina/GO.

O condutor foi roubado na noite de sábado (23) por 4 homens em um veículo preto, na BR 040, km 54, próximo ao município de Luziânia/GO.

A equipe PRF recebeu uma denúncia de que um caminhão roubado estava abandonado em um pátio de um restaurante às margens da BR 040, próximo a Cristalina/GO. Os policiais foram até o local e constataram ser o caminhão que foi roubado no sábado à noite.

Em contato com o condutor do veículo, a equipe foi informada que o caminhão foi carregado com garrafas de óleo de soja na sexta-feira (22) em Luziânia, e que, no sábado (23), por volta das 19h, iniciou a viagem com destino final ao município de Embu-Guaçu/SP, tendo como previsão de chegada esta segunda-feira (25).

O motorista relatou para os policiais que pouco depois de iniciar a viagem percebeu que os freios estavam “estalando”, então parou em um posto de gasolina para inspecionar o caminhão. Um veículo de cor escura parou na frente do veículo e quatro homens utilizando máscaras anunciaram o roubo.

O caminhoneiro narrou que foi rendido e seguiu com dois homens no veículo preto. Enquanto isso os outros dois indivíduos seguiram no caminhão. Relatou também que tarde da noite foi deixado próximo a Cristalina/GO pelos ladrões, que seguiram com o caminhão carregado de garrafas de óleo de soja, avaliados em aproximadamente 300 mil reais.

A carga não foi localizada. O proprietário do caminhão compareceu ao local com a chave reserva e conseguiu ligar o veículo sem nenhuma avaria.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.