Homem é preso em Ceilândia após disparos de arma de fogo

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, por volta das 00h10 de segunda-feira (25), na Quadra 501 do Setor Habitacional Por do Sol.

Policiais militares do Gtop 28 receberam a informação via Copom (190), sobre disparos de arma de fogo na Quadra 501, envolvendo um veículo Peugeot branco.

As equipes de GTOP intensificaram o patrulhamento, e avistaram um veículo com as mesmas características.

Foi dada a ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, mas o condutor do veículo fugiu.

Durante a perseguição, o condutor jogou fora uma pistola Taurus 7.65 com sete munições intactas e numeração raspada, sendo de imediato recolhida.

O veículo somente parou a tentativa de fuga após colidir em um barranco na altura do CEF 32. O condutor foi rendido e logo após conduzido a 15º DP para as providências legais.