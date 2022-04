UnB está entre as 4,4% melhores instituições do mundo, aponta ranking CWUR

Com relação às universidades federais, a UnB é a sétima melhor, subindo um nível em comparação com 2021

A educação brasileira no topo. É o que mostra um estudo que lista as melhores universidades do mundo, onde a Universidade de Brasília (UnB) é listada entre as 4,4%. A consultoria Center for World University Rankings (CWUR), dos Emirados Árabes Unidos, responsável pelo dado, avaliou 19.788 instituições de ensino.

A UnB subiu 13 posições em relação ao ano passado, passou de 872 para 859. Entre as universidades e institutos de pesquisa do Brasil, a Universidade avançou três posições e é a 12ª melhor. Com relação às universidades federais, a UnB é a sétima melhor, subindo um nível em comparação com 2021. O ranking foi publicado nesta segunda-feira (25).

“A Universidade de Brasília melhorou o desempenho acadêmico em todas as comparações neste ranking. Isso é fruto de uma gestão que prioriza e investe nas atividades-fim, mesmo com as dificuldades orçamentárias”, avalia Denise Imbroisi, decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional.

A reitora Márcia Abrahão comemora a melhora da Universidade no marco dos 60 anos. “A UnB recebe mais um reconhecimento de sua excelência acadêmica. Sinto muito orgulho e vejo essas colocações em rankings como mais uma forma de reconhecimento do esforço e dedicação de toda a nossa comunidade.”

Em uma visão global, a UnB está na 859ª colocação da lista que avaliou 19.788 instituições de diversos países. Do Brasil, a 12ª posição foi conquistada entre 56 instituições avaliadas. Entre as 40 universidades federais, a UnB é a sétima da lista.

A UnB apareceu neste ranking pela primeira vez em 2014, na 894ª posição. O CWUR utiliza sete indicadores relacionados aos estudantes, docentes e pesquisa. A qualidade da educação é medida pelo número proporcional de estudantes que ganhou grandes distinções acadêmicas; a empregabilidade discente, mensurada pelo número de estudantes que ocupou posições executivas de destaque nas maiores empresas mundiais; a qualidade docente é verificada pelo número de distinções acadêmicas recebidas por professores; e, por fim, o desempenho em pesquisa engloba quatro indicadores: produtividade, publicações em periódicos de alta qualidade, publicação em periódicos de alta influência e citações.

*Com informações da Secom UnB