Mariela de Jesus é aprovada para comandar o IGES-DF

O nome da advogada Mariela de Jesus foi aprovado pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa para presidir o Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal (IGES-DF), nesta segunda-feira, 25.

A advogada vinha presidindo o órgão interinamente desde a saída a pedido do último presidente, o general Gislei Morais de Oliveira, em janeiro deste ano. O instituto é responsável pelo Hospital de Base, pelo Hospital Regional de Santa Maria e pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). A indicação de Mariela de Jesus para o cargo de diretora presidente do IGES-DF ainda precisa ser votada pelos deputados distritais em plenário.

O deputado Delmasso (Republicanos) apresentou relatório recomendando a aprovação do nome de Mariela e teceu elogios ao modelo de gestão implementado pelo IGES-DF. “O governo passado tinha dificuldade para contratar médicos e enfermeiros. Não conseguia colocar em prática o programa de saúde da família porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não permitia a contratação de pessoal. Não se faz Saúde só com remédios, é preciso contratar profissionais. O modelo de paraestatal é muito menos burocrático”, afirmou. O distrital também aproveitou para fazer um elogio aos profissionais do IGES-DF pela “atuação fenomenal na pandemia”.

O relatório recomendando a aprovação do nome de Mariela recebeu mais três votos favoráveis e um voto contrário. A deputada Arlete Sampaio (PT) votou favoravelmente ao relatório, lembrando que “a senhora Mariela tem conhecimento da área para a qual está sendo designada”. A distrital também ressaltou a importância do Hospital de Base para o sistema de saúde pública. “É um hospital de referência e um órgão formador de profissionais de saúde. A preservação da qualidade do atendimento naquele hospital é central para a saúde de todo o DF”, afirmou.

Também votou favoravelmente o deputado Jorge Vianna (PSD), embora tenha feito críticas ao instituto. “Se é tão simples contratar, por que faltam médicos nas UPAS? O motivo é que os profissionais não querem trabalhar em locais distantes do centro sem uma compensação financeira”, observou. O deputado Fernando Fernandes (PROS) também votou a favor do relatório e desejou boa sorte à indicada ao posto de presidente do IGES-DF.

Único a votar contra a indicação, o deputado Leandro Grass (PV) justificou sua posição. “O instituto é conhecido pelas várias denúncias de superfaturamento de contratos, nepotismo, negligência e má gestão. Inclusive ainda aguardamos a instalação da CPI do IGES-DF nesta Casa. Hoje são várias UPAs superlotadas, sem atendimento, sem leito, sem macas, onde as pessoas estão morrendo. Se o modelo não corrige os problemas, o modelo faliu. Respeito a senhora Mariela, mas não votarei favoravelmente. Dar seguimento à sexta indicação para presidir o IGES-DF é dar fôlego para um instituto que está matando as pessoas”, explicou.

Em sua fala, a indicada ressaltou a importância de se dar uma oportunidade para que o IGES-DF mostre a que veio. “É hora de acolher, deixar o passado onde está e começar uma nova história. Precisamos dar uma oportunidade para o IGES, que tanto sofreu na pandemia”, disse.

Mariela de Jesus também observou que o instituto vem quitando suas dívidas e melhorando processos para diminuir as filas nos hospitais. A indicada também agradeceu o apoio da Câmara Legislativa para a obtenção de equipamentos. “As emendas parlamentares aprovadas nesta Casa permitiram a compra de 34 máquinas de hemodiálise para o Hospital de Base. Precisamos sim da ajuda desta Casa para melhorar nosso parque tecnológico e atender a população com qualidade”, disse.

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF