CBMDF é acionado após sinistro envolvendo um pedestre, uma motocicleta e um veículo de passeio na EPIG

Na manhã desta segunda-feira (24), um acidente envolvendo uma motocicleta, um pedestre e um veículo foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) às 7h51. Duas viaturas foram enviadas ao local da ocorrência na Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), sentido Plano Piloto, na região do Sudoeste-DF, próximo à sede da Polícia Civil.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram um homem de 30 anos, caído na rodovia após ser atropelado por uma moto. Segundo o relato do proprietário de um veículo UP branco, o motociclista colidiu com seu carro após atropelar o pedestre.

O pedestre foi atendida no local e transportada consciente e orientada para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB) apresentando escoriações pelo corpo. No momento do atendimento, o motociclista e a moto já não estavam mais no local.

Devido ao acidente, uma das faixas da rodovia precisou ser interditada, causando impacto no trânsito da área.