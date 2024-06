DF Legal pega comerciantes do SIG de surpresa para iniciar obras no local

Por Késia Alves

[email protected]

O DF Legal surprendeu comerciantes do SIG na manhã desta segunda-feira (24). Para dar início a obras no local, o orgão quer derrubar parte dos comércios e até um laja-jato e uma borracharia.

De acordo com os empresários, na manhã desta segunda-feira (24), sem qualquer aviso ou notificação, as empresas foram pegas de surpresa, já que o DF Legal quer derrubar parte de dos comércios para dar início a uma obra no local. Contudo, a falta de comunicação e diálogo têm sido o principal incômodo por parte dos que se sentem prejudicados.

Em nota, o Grupo Fora do Eixo, que possui um lounge no local, explicou a situação e, além disso, disse estar “estarrecido, pois não houve quaisquer avisos prévio ou notificações”.

Confira a nota da íntegra: