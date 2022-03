PRF localiza na BR 040 menino que fugiu de casa

O garoto estava bastante assustado e sem conseguir se comunicar com os policiais. Através de seu celular, os policiais conseguiram ligar para a mãe do menino que ficou aliviada com a notícia de que conseguiram localizar seu filho

Na tarde desta terça-feira (01), a PRF localizou um menino, de 14 anos, que estava transitando no meio dos veículos na BR 040, próximo à Santa Maria, DF, colocando em risco sua vida e das demais pessoas que passavam pelo local. A equipe policial estava em ronda na BR 040, quando visualizou um menino correndo entre os carros na rodovia, no sentido oposto ao da viatura. Nesse momento, a PRF seguiu para o outro lado da BR, fechando o trânsito para controlar a situação e evitar um acidente grave. O garoto estava bastante assustado e sem conseguir se comunicar com os policiais. Através de seu celular, os policiais conseguiram ligar para a mãe do menino que ficou aliviada com a notícia de que conseguiram localizar seu filho. A mãe do adolescente informou para a PRF que ele fugiu nessa madrugada de casa, em Águas Lindas de Goiás, e que ela já tinha ido na delegacia da polícia civil registrar o desaparecimento do filho. A PRF presenciou o encontro de mãe e filho na BR 070, unidade operacional de Ceilândia – DF, os dois estavam emocionados e felizes com o reencontro. Vídeo: Divulgação/PRF A Polícia Rodoviária Federal destaca que através do sistema SINAL DESAPARECIDOS, é possível agilizar a comunicação de desaparecimento de pessoas. Após validação do registro, o sistema dispara um alerta para todos os policiais em serviço, num raio de 500 quilômetros, com os dados da pessoa desaparecida. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE O registro também pode ser feito por telefone. Basta ligar para o número de emergência da Polícia Rodoviária Federal, o 191.