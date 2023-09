Nova sede do 14º BPM terá equipamentos mais modernos de monitoramento

Com investimento de cerca de R$ 8 milhões, espaço vai oferecer mais segurança e conforto tanto para os militares quanto para a população

Planaltina vai contar, em breve, com uma nova sede para o 14º Batalhão da Polícia Militar (14º BPM). A nova estrutura, que tem investimentos de aproximadamente R$ 8 milhões, promete trazer mais modernidade e infraestrutura para os militares que cuidam da segurança de cerca de 200 mil moradores da região, que inclui Arapoanga, o Vale do Amanhecer e redondezas. Para que a nova unidade seja inaugurada, as equipes trabalham nos retoques finais das estruturas, como limpeza, acabamento e instalação do piso tátil e da mobília.

Os incrementos também chegam à área de tecnologia. O 14º BPM vai melhorar o monitoramento da região, que já é 24 horas. Foram adquiridos mais quatro monitores para mostrar imagens em tempo real em pontos estratégicos da cidade. Além disso, a nova sede vai dispor de novas câmeras de circuito de segurança nas áreas internas.

A atual sede do 14º BPM foi construída há 35 anos e já estava com as estruturas obsoletas para a realidade das equipes operacional e administrativa do batalhão. A nova sede foi construída no mesmo terreno de aproximadamente 60 mil m², mas é totalmente diferente do espaço onde atuam. Em breve, os militares vão contar com estruturas mais modernas, seguras e funcionais para o desempenho das atividades de segurança pública no Distrito Federal (DF).

São 2 mil m² de área construída de acordo com o padrão dos batalhões da capital: três edificações, uma guarita, bloco administrativo, garagem, estacionamento novo, heliponto, entre outros. A nova sede também prevê mais acessibilidade, com banheiros exclusivos para pessoas com deficiência (PcD), rampas de acesso e piso tátil.

“A gente vai ter uma coisa nova, totalmente estruturada. A sede atual era um puxadinho. A nova estrutura vai ter sala de monitoramento mais equipada, cabeamento organizado, refeitório, salas de aula e quatro alojamentos. Todas as salas contam com climatização também. Na sede antiga, nem todas as salas tinham ar-condicionado”, detalhou o primeiro-sargento Sandro Elias, membro da equipe executora da obra.

Primeiro-sargento Sandro Elias: “Com a nova sede, vamos poder agraciar os policiais militares e a população com benefícios de uma nova estrutura”

A nova guarita também foi projetada para oferecer segurança e conforto aos militares que controlam quem entra e quem sai do batalhão. Projetada para ser revestida com vidros blindados, o espaço dispõe também de alojamento e escritório, ambos climatizados.

“Essa é uma realidade totalmente diferente para a gente. Sempre tivemos essa carência por um espaço melhor. Com a nova sede, vamos poder agraciar os policiais militares e a população no geral com benefícios de uma nova estrutura”, defendeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com uma licitação de aproximadamente R$ 1,5 milhão para atender o 14º BPM e outras unidades da Polícia Militar, a mobília a ser instalada na nova sede será totalmente nova para atender a tropa que atua no batalhão. O projeto para a construção da sede prevê um funcionamento sustentável. A estrutura vai permitir o aproveitamento da água da chuva e, com uma caixa d’água com capacidade para armazenar aproximadamente 15 mil m³, a água captada será reaproveitada nos sanitários, nos serviços de jardinagem e também para lavar as viaturas.

Cidade mais segura

“Com a construção, vai ficar excelente e vai ajudar no combate à criminalidade”, diz o vigilante Suesley Vander

Além da expectativa dos próprios militares por ter um ponto de trabalho mais seguro e confortável, os moradores da região demonstram interesse para a inauguração do espaço. “Vai melhorar bastante na segurança aqui. Planaltina precisa desse batalhão porque o atual é bem inferior a esse novo que estão fazendo. Com a construção, vai ficar excelente e vai ajudar no combate à criminalidade”, compartilhou o vigilante Suesley Vander, 53 anos.

Já para a doméstica Ideir Borges, 63, o novo batalhão representa uma cidade mais segura. “Vai ser muito bom quando inaugurar. Segurança nunca é demais para a população e a gente espera que realmente melhore”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília