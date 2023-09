Quatro pessoas ficam feridas após colisão entre veículos na L4 Sul

Durante o atendimento da ocorrência, duas faixas de rolamento foram interditadas, deixando apenas uma faixa disponível para o tráfego dos demais veículos

Uma colisão entre dois veículos na L4 Sul, no sentido centro de Brasília para o Zoológico, resultou em quatro pessoas feridas na noite de terça-feira (12). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar assistência às vítimas, mobilizando quatro viaturas em resposta ao incidente, que ocorreu às 19h57.

Ao chegar ao local do acidente, as equipes de socorro encontraram os dois carros de passeio envolvidos na colisão, ambos com seus seis ocupantes já fora dos veículos. Os veículos envolvidos foram um Automóvel VW/Virtus, de cor azul, conduzido por um motorista de 60 anos, único ocupante do veículo, e um Automóvel GM/Kadett, de cor verde, que transportava cinco ocupantes.

O condutor do VW/Virtus, apresentava um corte na cabeça e foi atendido pelo CBMDF no protocolo de trauma. Ele foi transportado pelo SAMU em estado consciente, orientado, estável e encaminhado ao IHBB-DF para avaliação médica.

No veículo GM/Kadett, o condutor, após receber atendimento das equipes do CBMDF no protocolo de trauma, também foi transportado para o IHBB-DF para avaliação médica.

Um jovem, de 21 anos, passageiro do GM/Kadett, estava ao solo com sangramento e edema na cabeça, dores na clavícula e possível fratura em membro inferior. Ele estava consciente, porém desorientado, e foi transportado ao IHBB-DF seguindo o protocolo de trauma implementado pelo CBMDF.

De acordo com relatos dos demais passageiros do Kadett, o acidente ocorreu após o veículo parar para verificar um barulho estranho, momento em que foram atingidos pelo VW/Virtus.

Uma adolescente, de 13 anos, também passageira do GM/Kadett, estava consciente, orientada e estável, com escoriações leves, e foi transportada ao IHBB-DF após receber atendimento dos socorristas do CBMDF.

Mais dois passageiros, do GM/Kadett, após serem atendidos e avaliados pelos socorristas do CBMDF e passarem por regulação médica do SAMU, não necessitaram de transporte para uma unidade hospitalar.

Após a conclusão das ações de resgate pelo CBMDF, o local do acidente e os veículos envolvidos ficaram sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada.