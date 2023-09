Incêndio na faculdade: veja como ficou o local onde o fogo começou

Como é possível ver no vídeo feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o local foi bem afetado pelas chamas

Um incêndio atingiu a faculdade particular Iesb, localizada na 613/614 da Asa Sul, por volta das 9h da manhã. De acordo com pessoas que estavam no local, o fogo foi causado por um curto circuito no ar-condicionado de uma sala do bloco C, mas o laudo da perícia só ficará pronto em 30 dias.

Os bombeiros rapidamente foram acionados e chegaram ao local para conter as chamas. Pelo menos 20 pessoas precisaram receber atendimento, por desconforto respiratório e/ou crise de ansiedade, mas ninguém precisou ser levado ao hospital.

De acordo com Eda Coutinho Machado, mantenedora do Iesb, a sala estava vazia quando o fogo começou, e que a instituição irá aguardar o laudo para saber a causa do incêndio.

As aulas da manhã foram canceladas, mas as do período noturno, pelo menos até então, estão mantidas. “Teremos aula hoje à noite. Nós poderíamos até ter mantido as aulas do segundo período, mas achamos melhor, devido ao tumulto, dispensar os alunos das aulas da manhã”, disse Eda, revelando que a área não irá permanecer isolada.

Como é possível ver no vídeo feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o local foi bem afetado pelas chamas, e na sala de aula, a estrutura e os materiais foram destruídos.

Relatos de diferentes alunos, que terão suas identidades preservadas, dão conta de que a faculdade particular está com vários blocos sem saídas de emergência funcionais. “As portas estão trancadas com corrente e cadeado”. Além disso, uma estudante afirmou que em alguns prédios o alarme de incêndio não tocou, e que apenas ficou sabendo do fogo a partir de mensagens trocadas com outros alunos.