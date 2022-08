PRF e PCDF fazem grande apreensão de maconha que viria para o Distrito Federal

A droga trata-se de maconha gourmet, que tem alto valor de marcado. Valor da carga foi estimado em R$ 1 milhão

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreenderam cerca de R$ 1 milhão em maconha, haxixe e skank em uma operação conjunta nesta segunda-feira (29), próximo a Morrinhos/GO.

A ação fez parte da Operação Presságio, da PCDF com apoio da PRF, que tem o objetivo de combater o tráfico de drogas e associação para o tráfico no Distrito Federal. Cerca de 15 policiais rodoviários federais participaram da ação, que terminou com a prisão em flagrante de cinco pessoas. Dois veículos também foram apreendidos – um estava transportando a droga enquanto o outro servia de batedor.

A droga estava distribuída em dezenas de embalagens diferentes e, a princípio, trata-se de maconha gourmet, que tem alto valor de mercado. De acordo com o delegado da PCDF responsável pela operação, os traficantes traziam maconha, haxixe, haxixe marroquino e skank. No entanto, só a perícia vai identificar a droga.

Momento das prisões

Equipes da PRF abordaram o Fiat Mobi carregado com a droga na BR 490, próximo a Morrinhos/GO, enquanto o batedor tentou fugir, mas foi alcançado por uma equipe da PCDF. Após fiscalização detalhada nos veículos, a PRF verificou que o Fiat Mobi tem os sinais identificadores adulterados. O veículo tem registro de roubo e estava com placas clonadas.