Ciclista é atropelado por ônibus no Lago Sul e não resiste

Na manhã desta terça-feira (30), um ciclista foi atropelado por um ônibus na QI 15 do Lago Sul, em frente ao Centro de Ensino Fundamental 6 (CEF 6), e não resistiu, morrendo no local.

A vítima não teve a identidade reveleada. Após o acidente, o Corpo de Bombeiros Militar foi chamado ao local e encontrou o homem em parada cardiorrespiratória. Todos os esforços foram feitos, mas ele não resistiu ao atropelamento.

Uma faixa da via precisou ser interditada para o socorro do ciclista, mas foi liberada logo em seguida. Mais informações sobre a dinâmica do acidente ainda não foram reveladas.