DF: Van escolar atropela pedestre; homem morreu no local

Um acidente entre uma van escolar e um pedestre, ocorrido na BR 020, no sentido Planaltina/Sobradinho terminou com o homem morto. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi chamado para prestar socorro na cena.

O pedestre que circulava entre o trecho da Pousada Alfama e um bar, conhecido como Mocotó; na altura do Km 17 da BR 020.

O homem, de 73 anos, foi identificado apenas como A. T. O. e tinha sangramento pelos ouvidos, várias fraturas pelo corpo e apresentava um trauma de cabeça.

Segundo o CBMDF, quando as equipes de socorro chegaram ao local, já havia dois médicos que estavam prestando os primeiros socorros à vítima, que se encontrava em parada cardiorrespiratória.

As guarnições se uniram aos médicos no atendimento e na reanimação cardiopulmonar, no entanto, após 40 minutos, os médicos declararam o óbito da vítima no local.

Na van, estavam três crianças, uma professora, uma monitora e o motorista. Todos foram atendidos pelas equipes do CBMDF e estavam bem, sem necessidade de transporte para uma unidade médica.

A dinâmica do acidente não foi revelada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi acionada.