Moto atropela três pessoas e motorista foge em Planaltina

Um acidente entre uma motocicleta e pedestres na Estância Mestre D’Armas em Planaltina, Distrito Federal, deixou três pessoas feridas nesta segunda-fera (29). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro no local.

O acidente de trânsito envolveu uma motocicleta HONDA CG de cor vermelha e três pessoas da mesma família.

Quando a equipe do CBMDF chegou ao local, encontrou dois adultos e uma criança com ferimentos. O pai, identificado como K. P. A, de 43 anos, tinha escoriações no braço esquerdo e sentia dores na lombar.

A mãe, identificada como K. P. A, de 40 anos, apresentava um corte na lateral da cabeça e queixava-se de dor na perna esquerda e o filho, identificado como L. H. A. S. A. de 4 anos. O menor tinha um edema e escoriação na região da frente da cabeça e também reclamava de dor na perna esquerda.

O motorista, no entanto, não foi encontrado.

Todos estavam conscientes, orientados e estáveis, foram levados para o Hospital Regional de Planaltina.

A Polícia Militar do DF (PMDF), foi acionada para o local.