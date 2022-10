DF Empreendedor abre 360 vagas em diferentes cursos

As oportunidades são para seis cursos diferentes, e os interessados devem se inscrever no site da Secretaria de Trabalho até o dia 16

A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal publicou no DODF desta segunda-feira (10) o edital para preenchimento de 360 vagas destinadas aos cursos do projeto DF Empreendedor. As oportunidades são destinadas à seis cursos diferentes, todos com carga horária de 80 horas.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 16 de outubro por meio do preenchimento de formulário eletrônico no site da Secretaria de Trabalho. Confira a disposição das vagas:



Para participar, é necessário que declare estar em situação de vulnerabilidade econômica e social, em situação de desemprego e que necessite de desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho da economia criativa e cultura do DF. Também é preciso ser maior de 16 anos e ser residente, preferenciamente, no Macroterritório Norte do Distrito Federal, ou seja, em Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal, especificamente, na Região Administrativa de Planaltina, local de execução das

atividades do projeto.

Para auxiliar no preenchimento do formulário de inscrição, será disponibilizado atendimento presencial no Condomínio Itiquira – Mestre D’Armas – Quadra 01 – Lote nº 4/B (ao lado do Gaiolla’s Bar), nos dias

10/10/2022, 11/10/2022, 13/10/2022 e 14/10/2022, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 14h30.

O resultado final da pré-matrícula será divulgado no site da Secretaria de Trabalho a partir do dia 18 de outubro. As atividades estão previstas para começar a partir do dia 24.