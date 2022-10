Projeto ‘Capacita Sol Nascente’ abre 110 vagas para qualificação profissional

São 60 vagas para design de sobrancelhas, com carga horária de 60 horas, e 50 vagas para manicure e pedicure, com carga horária de 180 horas

O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho do DF, abru as inscrições para preencher 110 vagas destinadas ao curso de design de sobrancelhas e manicure e pedicure do projeto ‘Capacita Sol Nascente’.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 12, preenchendo o formulário eletrônico no site da Secretaria de Trabalho. São 60 vagas para design de sobrancelhas, com carga horária de 60 horas, e 50 vagas para manicure e pedicure, com carga horária de 180 horas.

Para participar, é necessário que declare estar em situação de vulnerabilidade econômica e social, em situação de desemprego e que necessite de desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho da economia criativa e cultura do DF. Também é preciso ser maior de 16 anos e ser residente, preferenciamente, no Sol Nascente/Por do Sol e de Ceilândia.

Para auxiliar no preenchimento do formulário de inscrição, será disponibilizado atendimento presencial na Sede do Instituto Mãos Solidárias, situada na Chácara 81, Conjunto A, lotes 21 a 26, salas

103 a 107 – Sol Nascente-DF, no período de 10/10/2022 a 12/10/2022, das 8h às 18h.

O resultado final da pré-matrícula será divulgada no site da Secretaria de Trabalho a partir do dia 13 deste mês. A previsão de início das atividades formativas será a partir do dia 17, na Sede do Instituto Mãos Solidárias.