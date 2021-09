Previsão de 34°C nesta segunda-feira (20)

Nesta segunda-feira (20), os brasilienses sentirão na pele mais um dia de calor intenso e tempo seco

As semanas passam e as altas temperaturas e a baixa umidade não deixam a capital federal. Nesta segunda-feira (20), os brasilienses sentirão na pele mais um dia de calor intenso e tempo seco.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros do DF podem registrar até 34°C de temperatura máxima nessa segunda (20). A umidade relativa do ar fica entre 15 e 45%.

No domingo (19), o Distrito Federal, Goiás e áreas próximas entraram em alerta vermelho pela baixa umidade do ar, que chegou a 10%. No sábado (18), foi registrada umidade relativa do ar de 10% na região administrativa do Gama, índice alcançado também às 10h deste domingo na área. Ao meio-dia, a região do Plano Piloto estava com umidade em 12%, a de Águas Emendadas, com 11%, e a de Brazlândia, com 13%.

O alerta vermelho, de grande perigo, é dado quando a umidade fica abaixo de 12%. Uma área maior, que abrange toda a região central do país, também está em alerta de perigo, quando a umidade relativa do ar pode variar de 20% a 12%.

As autoridades pedem atenção sobre os riscos à saúde e de incêndios florestais. A orientação é evitar a queima de lixo e ter cuidado ao descarte de bitucas de cigarro, por exemplo, que podem levar à grandes queimadas.

Cuidados e recomendações

Beba bastante água

umidifique os ambientes com bacias ou toalhas molhadas

evitem praticar exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h

não queime lixo