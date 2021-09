GDF quer reduzir ICMS de 14 itens da cesta básica

Projeto de lei está pronto e será encaminhado à CLDF nesta semana, mas itens só cairão de preço em 2022

O Governo do Distrito Federal (GDF) quer reduzir para 7% o ICMS de 14 produtos da cesta básica. O projeto de lei está pronto e será encaminhado à Câmara Legislativa do DF (CLDF) ainda esta semana.

Se a CLDF aprovar a proposta, no entanto, os itens só terão redução nos preços a partir de 1º de janeiro de 2022. Veja a lista:

macarrão comum cru;

óleos refinados de milho, girassol e algodão;

carnes de gado bovino e suína, salgadas, em salmoura, defumadas ou simplesmente temperadas;

açúcar cristal e açúcar refinado obtidos da cana-de-açúcar, em embalagens de conteúdo com até 5 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g;

manteiga;

sardinha;

atum em lata e peixe fresco, refrigerado ou congelado;

sabões;

água sanitária;

papel higiênico;

absorvente feminino.

É a terceira vez que o Poder Executivo amplia a lista de produtos na cesta básica para reduzir a pressão inflacionária. A proposta do governo faz parte de um programa de redução de tributos e é mais um esforço para combater os efeitos gerados pela pandemia do novo coronavírus.

“O compromisso do governador Ibaneis Rocha é reduzir, com responsabilidade fiscal, os impostos que foram aumentados no governo passado. Só esta medida fará com que o governo deixe de arrecadar R$ 106 milhões, mas o importante é que a população – principalmente a de baixa renda – seja beneficiada, pagando menos por produtos de primeira necessidade. Esses recursos economizados pela população de baixa renda serão redirecionados para outros gastos da população. garantindo assim a arrecadação e o aquecimento da economia”, afirma o secretário de Economia, André Clemente.