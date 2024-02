Previdência do DF ganha reforço de 40 novos servidores

O Iprev tem a missão de trabalhar para a construção de uma previdência segura e com menor impacto possível aos contribuintes

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou, nesta terça-feira (20), a nomeação de 40 aprovados no primeiro concurso público do Instituto de Previdência do DF (Iprev-DF), realizado em 2023. Desse total, 35 são analistas previdenciários, três analistas em investimentos e dois analistas em atuária.

O Iprev-DF tem aprimorado o processo que trata da posse de novos servidores. O sistema de peticionamento eletrônico possibilita aos novos servidores a entrega da documentação eletronicamente no ato da posse, sem a necessidade da presença física na gestão de pessoas. Para isso, o nomeado deverá ter cadastro na plataforma gov.br, preencher o formulário e incluir os documentos exigidos. O peticionamento é obrigatório para tomar posse.

A diretora-presidente do Iprev-DF, Raquel Galvão, reforça que a nomeação é mais uma conquista para o serviço público do DF. “A carreira previdenciária foi criada na gestão Ibaneis”, lembra. “Os novos servidores vão aprimorar os serviços prestados aos servidores ativos, inativos e pensionistas”.

O Iprev tem a missão de trabalhar para a construção de uma previdência segura e com menor impacto possível aos contribuintes. “Com o quadro de servidores reforçado, a autarquia vai avançar na gestão previdenciária do Distrito Federal, com a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial e transparência na gestão dos recursos financeiro e previdenciário”, acrescenta a gestora.

Todas as orientações para a posse dos novos servidores estão disponíveis no site do Iprev-DF. Lá há uma cartilha com o passo a passo, a relação de exames médicos necessários e instruções para fazer peticionamento eletrônico, entre outras informações.

As informações são da Agência Brasília