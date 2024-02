Primeiro sorteio do Nota Legal 2024 será em 23 de maio

Para participar, os consumidores precisam estar cadastrados no site do programa e não ter débitos em aberto com a Receita do Distrito Federal

O primeiro sorteio de 2024 do programa Nota Legal, da Secretaria de Economia, será no dia 23 de maio. Na data, serão sorteados mais de R$ 3 milhões, que serão distribuídos em 12.600 prêmios.

O sorteio será transmitido pelos canais do YouTube do GDF e da Secretaria de Economia. Na ocasião, serão sorteados: um prêmio de R$ 500 mil, dois de R$ 200 mil, três de R$ 100 mil, quatro de R$ 50 mil, dez prêmios de R$ 10 mil, 30 de R$ 5 mil, 50 de R$ 1.000, 500 de R$ 200 e 12 mil prêmios de R$ 100.

Para participar, os consumidores precisam estar cadastrados no site do programa, não ter débitos em aberto com a Receita do Distrito Federal e ter pelo menos um documento com CPF inserido em cupom fiscal de compra entre 1º de maio de 2023 e 31 de outubro de 2023. Cada compra registrada com o CPF na nota fiscal gera um bilhete para concorrer aos prêmios.

Os resultados serão divulgados no site oficial do Nota Legal e no e-mail dos ganhadores. Por esse motivo, é fundamental que os contribuintes mantenham os dados atualizados.

“Cada sorteio tem uma instrução normativa para estabelecer as datas. Em março, será realizado o período da habilitação, em que é verificado se o cidadão possui débito ou não. Mas, se ele quitar o débito nesse período limite de inscrição, é possível participar”, explica o chefe do Núcleo de Gestão de Sistemas do Programa Nota Legal, Thiago Cunha.

A inscrição no programa pode ser realizada neste link.

As informações são da Agência Brasília