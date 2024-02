Jovem Candango forma 700 novos adolescentes

Programa visa promover formação técnico e profissional por meio da inserção no mercado de trabalho

Com foco em inserir cada vez mais jovens no mercado de trabalho, o programa Jovem Candango formou, nesta terça-feira (20), 700 novos adolescentes por meio da iniciativa. A ideia principal do projeto é integrar a aprendizagem à Administração Pública, através da formação técnico e profissional. Os formandos fazem parte do primeiro ciclo de 2020 a 2022.

Em cerimônia de formatura no Museu Nacional da República, os jovens receberam o certificado de formatura das mãos de autoridades locais. O programa, coordenado pela Secretaria da Família e Juventude do Distrito Federal, atende jovens entre 14 e 18 anos que buscam a primeira experiência profissional.

Durante dois anos, os jovens trabalharam em órgãos públicos do Governo do Distrito Federal (GDF) e participaram de curso de formação profissional com foco em aprender mais sobre a parte administrativa de uma empresa. Nesse período, os jovens tiveram suas carteiras de trabalho assinadas, receberam uma bolsa-auxílio de R$ 619,99, vale-alimentação de R$ 220,00 e vale-transporte de R$ 173,00.

“Na juventude existe uma grande dificuldade em conseguir o primeiro emprego, então o Jovem Candango proporciona essa experiência para que o jovem possa entrar no mercado de trabalho já com um diferencial. Esses jovens estão um passo à frente dos demais jovens que infelizmente não conseguiram o acesso a esse programa”, destacou o secretário da Família e Juventude, Rodrigo Delmasso.

O chefe da pasta adiantou ainda os planos em ampliar o atendimento do programa para atender mais jovens. Atualmente o Jovem Candango, contempla 1.800 vagas por ciclo, e a ideia é aumentar para 3.600. “O nosso grande objetivo agora é trabalhar para ampliar esse programa e conseguir atender mais jovens da nossa cidade. Investir nos jovens não é investir no futuro, é investir no presente. Quanto mais jovens nós tivermos nas escolas, universidades, programas de aprendizagens e no mercado de trabalho, menos jovens nós vamos ter na criminalidade”, enfatizou.

A solenidade contou com a presença dos secretários Rodrigo Delmasso, da Família e Juventude, Cristiano Araújo, do Turismo, Claudio Abrantes, da Cultura, e Giselle Ferreira, da Mulher. Além da participação do secretário de Estado de Governo, José Humberto, no qual representou o governador Ibaneis Rocha no evento.

“Nós já temos 1.800 jovens inscritos e atuando no segundo ciclo, de 2023 a 2024. Mas a nossa expectativa é conseguir apoio da Câmara Legislativa do DF por meio de emendas dos deputados para aumentarmos essa oferta de vagas. Essa ampliação é muito importante. Na medida que abrimos vagas sempre surgem mais pessoas buscando participar do programa. Quando vemos cada vez mais pessoas precisando do programa, significa que o programa é importante para a sociedade”, comentou o secretário de Governo, José Humberto.

Oportunidade que abre portas

Ao Jornal de Brasília, a formanda Vitória Santos, 17 anos, da Ceilândia, falou sobre a experiência profissional que já proporcionou a inserção da jovem no segundo emprego: “Foi uma experiência muito boa, tendo em vista que eu já consegui várias oportunidades a partir do Jovem Candango. Eu já estou até trabalhando no meu segundo emprego, além disso o programa trouxe crescimento para o meu currículo com aperfeiçoamento de cursos”.

Com olhos de orgulho a dona de casa e mãe de Vitória, Iraci Santos, 55 anos, avalia como positivo o programa para tirar os jovens das ruas: “Eu achei gratificante essa oportunidade do Jovem Candango para a minha filha, e em cada conquista dela eu estou presente apoiando. Eu vejo que esse programa tira cada vez mais os jovens da rua. Agora, o percurso da minha filha é somente do colégio para o trabalho e depois para casa”.