Produção de pescados no Distrito Federal ganha impulso do governo

Coordenado pela Secretaria da Agricultura, o programa Alevinar busca fortalecer a cadeia produtiva local da aquicultura

A Secretaria da Agricultura (Seagri) lançou, na segunda-feira (14), o Programa Alevinar, que visa fortalecer a cadeia produtiva local de pescados, além de contribuir com o repovoamento de espécies nativas de peixes nas bacias hidrográficas do cerrado.

O programa terá a execução conjunta do Sistema Agricultura, composto pela Seagri, Emater e Ceasa. O Alevinar abrange uma série de estratégias com o objetivo de fomentar, desenvolver e profissionalizar a produção local de pescado nas áreas rurais, sanando as principais barreiras para o crescimento da aquicultura sustentável no DF.

Dentre as principais estratégias do programa estão a pesquisa e o melhoramento genético de espécies de peixes, a capacitação de produtores rurais e a produção e distribuição de alevinos. Além disso, o Alevinar prevê o estímulo à organização social dos aquicultores, o fornecimento de insumos e cooperação de bens e de equipamentos e a oferta de crédito diferenciado ao pequeno e médio aquicultor. Outras iniciativas previstas são a inclusão do pescado regional nos programas institucionais de aquisição de alimentos e a doação a entidades assistenciais e a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O programa também contempla a produção e distribuição de alevinos nativos, em conjunto com os órgãos ambientais competentes e com a avaliação técnica necessária. “Essa iniciativa visa suprir a carência de espécies nativas de peixes no DF, contribuindo com o repovoamento das bacias hidrográficas do cerrado”, explicou o diretor de Políticas para o Desenvolvimento Rural da Seagri, Mac Souto.

Ainda segundo o diretor da Seagri, um dos motivos para investir no desenvolvimento da piscicultura é o potencial espaço para crescimento desse setor. Atualmente, a produção no Distrito Federal oferta menos de 20% do pescado consumido localmente. “Em 2020 foram produzidas no DF 2 mil toneladas de pescado, quantidade muito abaixo da demanda do Distrito Federal, que é um dos maiores mercados consumidores de pescado de cultivo do Brasil”, esclareceu Mac Souto. “Esse cenário demonstra um vasto mercado pouco explorado pelos produtores locais”.

Expectativas

Apesar do panorama local bastante promissor para a evolução da cadeia produtiva de pescados, ainda há uma série de entraves para o avanço da piscicultura comercial. Para o secretário de Agricultura, Candido Teles, são múltiplos os fatores que dificultam o desenvolvimento da produção de pescados no DF. “A cadeia produtiva local de pescados estava carente de políticas públicas que impulsionassem de forma expressiva a organização do setor e o fomento à produção regional de pescados. E o Programa Alevinar vem para sanar essas principais barreiras, promovendo o acesso a insumos, a capacitação dos produtores, a industrialização e o escoamento da produção de pescados”, afirmou o gestor.

Para o secretário de Agricultura, o conjunto de estratégias do programa demonstra um grande potencial de tornar a piscicultura uma atividade econômica viável para os produtores rurais do Distrito Federal. “O Programa Alevinar tem o potencial de ser um marco inicial para o desenvolvimento da cadeia produtiva de pescado no Distrito Federal, alavancando a produção e o escoamento desses produtos no mercado local. Essa política pública do GDF vai gerar emprego e renda no campo, contribuindo fortemente para o desenvolvimento rural sustentável”, destacou Candido Teles.

Com informações da Agência Brasília