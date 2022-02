PCDF prende morador de rua acusado de perseguição

Segundo apurado, o acusado perseguia a mulher desde a semana passada

Um morador de rua foi preso acusado de perseguir e ameaçar a diretora do centro POP, na tarde de segunda-feira (14). De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF),o suspeito dizia que queria manter relações sexuais com a vítima, e que, se preciso fosse, a sequestraria.

Diante da informação, agentes da 1ª DP foram até o local dos fatos e prenderam o envolvido. Segundo apurado, o acusado perseguia a mulher desde a semana passada.

Após os procedimentos legais, o autor, que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e cumpriu pena de 10 anos em regime fechado e há quatro meses havia saído do sistema prisional, foi preso.