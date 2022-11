Preso homem que roubou carro no estacionamento de universidade na Asa Sul

Após o roubo a vítima, assustada, gritou por ajuda. Um policial de folga local interveio e chegou a efetuar quatro disparos de arma de fogo

Investigadores da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) do Distrito Federal conseguiram localizar e prender nesta terça-feira (29) um homem acusado de roubar um veículo no estacionamento de uma universidade da 704 Sul. O assaltante teve o mandado de prisão temporária expedido e é suspeito de ter praticado outros roubos na região da Asa Sul e do Plano Piloto.

O crime ocorreu há cerca de 7 dias, no estacionamento da Universidade do Distrito Federal (UDF). Na ocasião, o autor do roubo contou com a ajuda de um comparsa, um menor infrator já identificado pela polícia. Com uma arma de fogo em punho, a dupla anunciou o assalto a uma mulher que estava se aproximando do carro estacionado no local, e em seguida roubaram o veículo.

Após a ação dos criminosos a vítima assustada, saiu correndo e gritando por ajuda. Um policial de folga que passava pelo local interveio e chegou a efetuar quatro disparos de arma de fogo contra os suspeitos, porém os dois conseguiram fugir com o carro da vítima. Mais tarde o veículo, um Volkswagen Gol branco, foi abandonado pelos criminosos que, com medo da prisão em flagrante por transitar com o veículo baleado, o deixaram entre as quadras 703/702 Sul. Na mesma data o carro roubado foi localizado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

De acordo com o delegado Maurício Iacozzilli, após o abandono do veículo, os criminosos teriam fugido a pé para a Rodoviária do Plano Piloto e lá pegaram um ônibus com destino a região do Paranoá. Após os procedimentos legais, o autor foi encaminhado à Carceragem da PCDF onde deve ficar à disposição do Poder Judiciário.

Criminoso é suspeito de praticar outros crimes na Asa Sul e Plano Piloto.

Devido à suspeita de que o autor teria cometido outros roubos na região, a PCDF solicita que caso outras vítimas o reconheçam que entrem em contato com na delegacia mais próxima ou façam a denúncia anonimamente através do 197 de forma a auxiliar investigações em andamento.