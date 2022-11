Copa do Mundo: 55 motoristas foram flagrados alcoolizados

As equipes de fiscalização do Detran estiveram nas regiões de Águas Claras, Taguatinga, Gama, Plano Piloto, Sudoeste, Lago Norte e Park Way

Após o jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo, na tarde de ontem (28), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) flagrou 55 motoristas alcoolizados em suas diversas operações com foco em alcoolemia ao bolante a fim de prevenir acidentes. As equipes de fiscalização do Detran estiveram nas regiões de Águas Claras, Taguatinga, Gama, Plano Piloto, Sudoeste, Lago Norte e Park Way. Leia também Casal é atacado por enxame na Asa Sul

Ao todo, foram flagrados 55 condutores alcoolizados, ou seja, 55 potenciais causadores de acidentes, de acordo com o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Wesley Cavalcante. No entanto, apesar do número expressivo, Cavalcante acredita que, neste segundo jogo, os condutores foram mais conscientes em não dirigir após o consumo de bebidas alcóolicas. Além disso, os agentes de trânsito flagraram dez inabilitados e 11 condutores com a CNH vencida há mais de 30 dias. Foram removidos 36 veículos ao depósito. As informações são da Agência Brasília