Homem é atropelado por metrô, em Ceilândia

Quando o metrô se aproximou da plataforma de embarque e desembarque de passageiros, a vítima estava após a faixa de segurança amarela

Nesta terça-feira (29), um homem foi atropelado por um trem, em uma estação da Ceilândia. O acidente ocorreu por volta de 11h50.

Segundo informações dos agentes do Corpo de Segurança do Metrô, no momento em que o metrô se aproximou da plataforma de embarque e desembarque de passageiros, a vítima estava após a faixa de segurança amarela. O homem, que apresentava sinais de desequilíbrio corporal e desorientação, escorregou no vagão do trem e foi empurrado pelo veículo ao solo da plataforma de embarque.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorros ao homem, o senhor R.E.R., 49 anos. Ele foi transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional de Ceilândia, pois apresentava cortes na testa, boca e queixo, além de escoriações pelo corpo. A vítima ainda estava consciente e estável, porém desorientada.

Confira o vídeo: