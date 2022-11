Incêndio atinge residência em Santa Maria e assusta vizinhos

Segundo relato do proprietário, ele estava na área de serviço aquecendo cera em uma panela, mas ela teria transbordado, dando início ao fogo

Na manhã desta terça-feira (29), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de incêndio em Santa Maria, na Quadra QR 203, Conjunto “I”, utilizando duas viaturas e oito militares.

Ao chegar no local, a equipe encontrou um volume considerável de fumaça proveniente do interior do imóvel, que contava com seis cômodos.

Segundo relato do proprietário, ele estava na área de serviço aquecendo cera em uma panela, mas ela teria transbordado, dando início às chamas. O fogo se espalhou pelo fogão e atingiu móveis e eletrodoméstidos da proximidade, e uma pessoa que estava no local deu início ao combate do incêndio.

O forte calor danificou o teto e houve quebra parcial de telhas, chamuscado em armários e paredes. Os bombeiros realizaram a ventilação do local para a retirada da fumaça e fizeram o rescaldo, neutralizando os pontos quentes para evitar novas chamas. A operação durou cerca de 20 minutos e não houve vítimas e nem animais feridos no acidente.