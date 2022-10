Homem se suicida após cometer assassinato de jovens em Samambaia

Na madrugada desta segunda-feira, 03, o autor do assassinato de dois jovens de 19 anos em Samambaia Sul se suicidou

Na madrugada desta segunda-feira, 03, o autor do assassinato de dois jovens de 19 anos em Samambaia Sul se suicidou. A motivação do crime foi por um conflito familiar.

O autor do crime seria Rafael de Lima Oliveira, de 33 anos. Ele cometeu o crime porque não aceitava o relacionamento da enteada com uma das vítimas, identificada como Júlio César Ferreira.

Após matar Júlio e um amigo, Rafael foi encontrado morto, na QR 112. Tudo indica que ele cometeu suicídio.

O crime

Os dois jovens de 19 anos cada foram executados na madrugada desta segunda, 3.

Segundo apuração, Rafael — o autor do assassinato — voltava do trabalho quando encontrou Júlio e um amigo do jovem, identificado como Diógenes Vítor de Jesus Brito.

Rafael teria ficado com raiva ao ver o namorado da enteada, foi em casa e retornado com uma arma de fogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele atirou nos jovens à queima-roupa. Uma terceira pessoa, tia de uma das vítimas, também, foi baleada na perna. Ela foi socorrida e não corre risco de morte.

Após o crime, Rafael foi para um local, próximo à estação do Metrô, e tirou a própria vida. A arma, uma pistola 9 mm com seis balas, foi recolhida. O caso é investigado pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).