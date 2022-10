Dois jovens de 19 anos são mortos a tiros em Samambaia, no DF

Nas primeiras horas dessa segunda-feira, 03, dois jovens de 19 anos foram mortos a tiros na QR 512/514 em Samambaia Sul

Nas primeiras horas dessa segunda-feira, 03, dois jovens de 19 anos foram mortos a tiros na QR 512/514 em Samambaia Sul.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, encontrou dois corpos ao chão. Ao fazer a abordagem, os bombeiros identificaram que ambas as vítimas, do sexo masculino, apresentavam ferimentos produzidos por arma de fogo e não tinham mais os sinais vitais.

Os jovens tiveram seus óbitos declarado no local.

Moradores chegaram a mencionar haver uma terceira vítima do sexo feminino, mas ela não foi encontrada no local.

As polícias Militar e Civil foram acionados para o local.