Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados é nomeado para a coordenação de CONCAD

O presidente da CAADF, Eduardo Uchôa Athayde, foi nomeado coordenador nacional das Caixas de Assistência dos Advogados

Eduardo Uchôa Athayde se destacou com a campanha que vacinou quase 30 mil advogados contra Influenza durante a pandemia e iniciativas em atenção à saúde primária e mental da categoria, agora será coordenador nacional das Caixas de Assistência dos Advogados

O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF), Eduardo Uchôa Athayde, foi nomeado coordenador nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (CONCAD). Para ele, “a nomeação representa reconhecimento ao trabalho realizado, em Brasília, pela gestão liderada pelo presidente Délio Lins e Silva Jr., entre 2019 e 2021. “A liderança do presidente Délio possibilitou que concretizássemos muitas ações significativas para a advocacia do DF”, disse Athayde.

Dentre as realizações do período, o presidente da CAADF destacou a criação do plano de saúde exclusivo para a advocacia e o investimento em atendimentos universais de saúde para a classe e seus familiares. Durante o período mais crítico da pandemia, não foram medidos esforços para garantir o bem-estar físico, mental e psicológico da advocacia do DF.Também no período, a CAADF apoiou a Ordem com a entrega de sedes próprias para as 13 Subseções do DF e a reforma que recuperou a estrutura e tornou acessível o edifício-sede da OABDF. Tudo com financiamento apoiado pelo Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (FIDA). As unidades receberam equipamentos, mobiliário e funcionam como coworkings gratuitos para a advocacia no DF.

Na pandemia, a gestão inaugurou uma clínica de atenção primária, a PreCAAver, que atende a advocacia com excelência. Realizou grandes campanhas de vacinação contra Influenza (H1N1). Foram aproximadamente 30 mil profissionais imunizados gratuitamente nos últimos dois anos.

Ao comentar a nomeação de Athayde, Délio Lins e Silva Jr., disse: “Tenho certeza de que Uchôa fará uma gestão arrojada na CONCAD, pois a agilidade com que vem resolvendo problemas e oferecendo respostas inovadoras, aqui no DF, estará à disposição de todas as Caixas do país. Motivo de orgulho para todos nós”.

Agradecimentos ao CFOAB

Uchôa fez um agradecimento nominal à nova diretoria do Conselho Federal pela confiança depositada em seu trabalho: presidente José Alberto Simonetti, vice-presidente Rafael de Assis Horn, secretária-geral Sayury Silva de Otoni, secretária-geral adjunta Milena da Gama Fernandes Canto e tesoureiro Leonardo Pio da Silva Campos. Todos tomaram posse nesta manhã de terça-feira (1º de fevereiro).

CONCAD

Órgão do Conselho Federal da OAB, a Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (CONCAD) congrega as 27 Caixas de Assistência dos Advogados do Brasil.

As Caixas são braços assistenciais da OAB. Pela CONCAD, acontece a integração e a troca de experiências entre as Caixas, para que todas se desenvolvam e contribuam de forma a proporcionar assistência qualificada aos cerca de 1,3 milhão de advogados inscritos na OAB.