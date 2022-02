GDF encaminha PLs que propõe reajuste na alimentação e da novo auxílio a PCDF

Projetos de lei enviados à CLDF propõem aumento de R$ 392 em custeio mensal de refeição e R$ 3 mil anuais para custeio de fardamento

O Governo do Distrito Federal (GDF) encaminhou nesta quinta-feira (3), à Câmara Legislativa, dois projetos de lei (PL) do Executivo propondo à Polícia Civil reajuste na alimentação e propõe auxílio inédito. Os benefícios já são garantidos às outras forças de segurança pública do DF.

No primeiro texto, é sugerido o auxílio uniforme, no valor de R$ 3 mil, a todas as carreiras da ativa da Polícia Civil, como delegados, médicos legistas, peritos criminais, papiloscopistas, agentes de polícia e escrivães. O benefício, já garantido aos servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, será pago em parcela única anual nos meses de dezembro.

Até então, os policiais civis em operações de rotina, diligências e plantões precisavam custear por conta própria a padronização do fardamento. “Trata-se de um ganho inédito para a carreira em toda a história da PCDF”, afirma o delegado geral da Polícia Civil do DF, Robson Cândido.

O segundo projeto propõe a suplementação de R$ 392 mensais ao auxílio alimentação dos policiais civis, que atualmente é de R$ 458. Com isso, a verba indenizatória passa a ser de R$ 850 por mês, mesmo valor pago aos policiais militares e bombeiros desde 2015.

Os dois auxílios serão incorporados aos subsídios dos servidores. “É a garantia de um compromisso de gestão feito pelo governador Ibaneis de tratar com isonomia as forças que cuidam, de forma integrada, da segurança dos cidadãos no Distrito Federal”, ressalta o secretário de Segurança Pública Júlio Danilo.

Os dois projetos de lei do Executivo serão submetidos à análise dos deputados distritais para futura aprovação.

Agência Brasília