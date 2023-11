Prejuízo: confira o resultado da tempestade

Transtorno em várias regiões do DF durante forte ventania no período chuvoso, algumas delas envolvendo rede de transmissão de energia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito federal (CBMDF) atuou no final da tarde deste sábado (25) em diversas ocorrências devido as fortes chuvas que atingiram a Capital Federal. Foram detectadas diversas quedas de árvores em vias públicas e propriedades privadas, que causaram transtorno em várias regiões do DF durante forte ventania no período chuvoso, algumas delas envolvendo rede de transmissão de energia elétrica. Os atendimentos aconteceram nos seguintes endereços, empenhando vários grupamentos e viaturas:

Confira:

Brasília

– Setor de Embaixadas (Rússia): queda de árvore obstruindo parcialmente a via, comprometendo parte da fluidez do trânsito;

– Setor de Embaixadas, Quadra 8: uma árvore caiu sobre veículo (apenas danos materiais);

– Asa Sul, Quadra 602 (próximo ao CESAS da av. L2): Queda de de árvore obstruindo parcialmente a via, comprometendo parte da fluidez do trânsito;

– Asa Sul, Entrequadras 703/704 Sul, próximo ao SENAC: Uma árvore tombada na via, obstruindo o trânsito;

– Lago Sul, QL 18: Queda de árvore na via obstruindo saída do veículo de uma residência;

– Setor de Clubes Sul: Alguns galhos obstruíram a via, comprometendo, parcialmente, a fluidez do trânsito;

– Setor Bancário Sul: Uma árvore obstruiu a via.

– Asa Sul, Quadra 403, Bloco “Q”: Queda de árvore em prédio, aparentemente sem comprometer a estrutura, porém com risco iminente de cair sobre transeuntes. O CBMDF realizou o corte emergencial.

Setor de Indústrias e Abastecimento (S.I.A.):

– S.I.A., trecho 4: Uma árvore caiu sobre a rede elétrica;

– Scia, quadra 9: Queda de árvore sobre veículos no estacionamento;

– S.I.A. trecho 3, Queda de árvores em via pública obstruindo saída de veículos;

Jardim Botânico:

– Próximo ao Condomínio São Francisco: Queda de árvore sobre muro de residência obstruindo saída de morador do imóvel;

– Condomínio Itaipu: Árvore causando risco de queda na via, corte preventivo;

Durante todos esses registros, averigo vítimas decorrentes de nenhuma destas ocorrências.