Precisa de ajuda? Confira os canais de atendimento da Neoenergia no fim de ano

Lojas de Atendimento Presencial abrem das 8h às 14h nas sextas-feiras 24 e 31; Equipes de manutenção serão reforçadas na véspera de Natal e na virada do ano

A Neoenergia Brasília informa que, nesta sexta-feira (24) e no próximo dia 31 (sexta-feira), vésperas de Natal e de Ano Novo, respectivamente, o horário de funcionamento das Lojas de Atendimento Presencial será das 8h às 14h.

O clientes podem ainda acessar o atendimento da Neoenergia Brasília para serviços comerciais e para o plantão emergencial, disponível 24h no WhatsApp (61. 3465-9318), no Aplicativo Neoenergia Brasília, na Agência Virtual disponível no site (neoenergiabrasilia.com.br) e pelo telefone 116. Neste período de festas, as equipes de teleatendimento foram reforçadas para acolher eventuais demandas dos clientes.

Nas ruas, durante todo o ano, foram realizadas ações de manutenção preventiva, intensificadas em dezembro, com a realização, apenas neste mês, de mais de 6 mil podas de árvores próximas às redes de energia, totalizando mais de 25 mil podas; com a instalação de mais de 1,5 mil espaçadores, que mantém os cabos afastados em caso de fortes ventos e toque acidental de galhos de árvores nas redes; instalação de mais 35 religadores automáticos, alcançando um total de 255 equipamentos, que permitem o rápido restabelecimento da energia aos clientes afetados; entre outras ações.

Além de todas as ações preventivas já realizadas previamente, durante as festas de Natal e Ano Novo, a concessionária vai dobrar o efetivo de colaboradores dedicados ao atendimento de restabelecimento de energia, com reforço da estrutura tanto no Centro de Operações Integradas (COI) quanto das equipes de manutenção trabalhando nas ruas para atuar em eventuais ocorrências em todo o Distrito Federal.

CANAIS DE ATENDIMENTO

Os canais de atendimento presenciais e virtuais da Neoenergia Brasília estão disponíveis diariamente, 24h, e estão preparados para passar orientações e registrar os serviços da distribuidora.

• Lojas de Atendimento Presenciais: funcionam dias 24 e 31 de dezembro de 2021, das 8h às 14h

•,WhatsApp (61) 3465-9318

• Aplicativo para smartphones “Neoenergia Brasília”

• Agência Virtual disponível no site neoenergiabrasilia.com.br

• Atendimento via redes sociais (enviar mensagem privada para @neoenergiabsb no Instagram, Facebook e Twitter)

• Relacionamento com clientes: 116

PÍLULA DE SEGURANÇA NEOENERGIA BRASÍLIA

Durante o serviço de construções e reformas, a atuação de profissionais qualificados e o uso de equipamentos de proteção individual e coletivo são requisitos fundamentais para redução dos riscos.